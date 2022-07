Sanremo: un nuovo manto in erba sintetica per il campo da calcio di Pian di Poma, via all’appalto da 550 mila euro

Nuovo step verso il completo restyling del campo da calcio di Pian di Poma. Dopo l’ok della giunta al progetto per la posa del manto in sintetico, gli uffici di palazzo Bellevue hanno dato il via alla gara d’appalto per un intervento del valore di 550 mila euro.

La ditta vincitrice sarà scelta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo.

Il lavoro è stato richiesto dalla Lega Nazionale Dilettanti dopo il sopralluogo del maggio 2021 durante il quale sono state evidenziate alcune lavorazioni necessari per l’omologazione della struttura.

Il nuovo manto in sintetico è stato finanziato grazie all’avanzo vincolato Rai e permetterà alle società sportive della zona di usufruire di un campo moderno e adeguato. Anche la Sanremese potrà contare su un campo da allenamento a pochi chilometri dal ‘Comunale’.