Calcio: importante scelta della società, Melchiorre Mistretta promosso Direttore sportivo della Sanstevese

La Sanstevese ha promosso a Direttore Sportivo l'attuale Team Manager Melchiorre Mistretta. Potrà contare su due figure di fiducia come Luca Cavalcante ed Ivan Bertagni, i quali fungeranno come suoi stretti collaboratori.

La scelta é stata fortemente voluta dal Direttore Generale Enrico Vella, con la ‘benedizione’ del Presidente Alex Buffa. Il neo dirigente, classe ‘71 cresciuto nella scuola calcio del Gabetto ed ex fluidificante nei settori giovanili di Nolese (under 16) e Real Veneria (under 18), concluse precocemente la sua carriera da calciatore per motivi di lavoro, dopo aver vestito la maglia del Robassonero per tre anni in Terza Categoria.

Il Ds torinese é attualmente a capo, nelle vesti di Presidente provinciale, della Federazione Ornicoltori Italiani, presidiando calcisticamente in questi ultimi anni, come dirigente accompagnatore nei veterani Over 50 della Sanremo 2000 (dal 2017 al 2022), e ad aver affiancato la prima squadra nell'arco della stagione appena conclusa.

Il nuovo Direttore Sportivo eletto, ha salutato i componenti della sua passata compagine, in particolar modo Gianni Tinelli, Roberto Di Federico, Fabio Calvo e Gianni Caridi, augurando a loro il più roseo dei proseguimenti, ringraziando nello stesso tempo Enrico Vella per averlo coinvolto nella società del patron Alex Buffa.

(Nella foto: il Direttore Sportivo Melchiorre Mistretta, insieme al Direttore Generale Enrico Vella)