Calcio: doppio colpo dell'Argentina, la società rossonera ha tesserato Erik Crudo e Davide Calvini

L’Argentina Arma Calcio ha tesserato Erik Crudo e Davide Calvini. Altri due innesti per mister Prunecchi e la neonata società di Arma, che continua la sua campagna acquisti estiva in vista dell’inizio del campionato di Seconda Categoria, stagione 2022-23.

Davide Calvini, classe ‘94, è un difensore centrale di grande esperienza. Cresciuto nel settore giovanile dell’Argentina, dove fece il suo esordio in prima squadra nel campionato di Promozione, ha poi militato tra le fila del Ponente Sanremo e, successivamente, con la Carlin’s Boys.

Erik Crudo, classe ‘94, è il primo attaccante in rosa. E’ adattabile nel ruolo di seconda punta oppure esterno alto. Ha vestito le maglie dell’Argentina e Carlin’s Boys, ma vanta anche un’esperienza in Germania, con il Darmstadt che nel 2014 disputava il campionato di serie D tedesca.

Una volta tornato in Italia andò a giocare nel Pietra Ligure, poi Sanstevese, Modenese Calcio con il quale ottenne il salto di categoria in Promozione, in seguito tornò nuovamente alla Sanstevese e infine vestì la maglia del Don Bosco Vallecrosia Intemelia.