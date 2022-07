Imperia: manutenzione del Rio Cavo, il PD smentisce l’Assessore all’ambiente (foto)

Il Partito Democratico di Imperia interviene in merito alle dichiarazioni rilasciate dall'Assessore all'ambiente in risposta alla question time sul rio Cavo allegando a supporto una documentazione fotografica.

“La settimana scorsa il PD aveva presentato una question time segnalando la situazione di degrado e la mancanza di manutenzione del Rio Cavo in zona residenziale Capo Berta – spiega Massimiliano Cammarata, Segretario PD città di Imperia - soprattutto in virtù dell’avvicinarsi delle stagioni con frequenti ed intensi eventi atmosferici che potrebbero arrecare danni al nostro territorio, alle abitazioni e alla strada, sottoponendo all’attenzione dell’Amministrazione comunale la pericolosità, derivante dalla mancata manutenzione ordinaria del Rio Cavo (o più comunemente detto Rio Sant’Elmo) in caso di eventi alluvionali".



"La risposta fornita dall’Assessore all’ambiente aveva lasciata insoddisfatta la Consigliera Chiarini giacché veniva affermato che Rio Cavo risultava essere stato emesso in sicurezza mesi prima e che le numerose canne visibili siano insediamenti dei frontisti che dovrebbero pulire i loro terreni. Dalle foto scattate in questi giorni emerge una situazione totalmente contraria a quanto affermato dall’Assessore che non fa altro che aumentare il malcontento tra i residenti sconcertati dalle inesattezze udite in consiglio comunale. È questa la manutenzione ordinaria e la pulizia che si dichiara essere stata fatta?".



"Suggeriamo all'amministrazione comunale, come emerso dalla risposta scritta pervenuta dalla Regione Liguria ad apposita interrogazione presentata dal Consigliere Ioculano, la possibilità di attingere dalle risorse rese disponibili dalla Regione per il reticolo idrografico per quanto riguarda la manutenzione ordinaria mentre per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e di realizzazione di nuove opere idrauliche la possibilità di inoltrare alla Regione apposita richiesta di finanziamento ai sensi dell’art 42 della L.R. 20/2006 con la possibilità di inserimento nel programma annuale degli interventi del suolo regionale per l’anno 2022.



"Il PD città di Imperia - conclude Cammarata - è vicino ai cittadini ed è disponibile a sostenerli in tutte le azioni che riterranno opportune affinché l’Amministrazione comunale adempia ai suoi doveri di messa in sicurezza del territorio, un territorio fragile e bisognoso di manutenzione e interventi costanti come il nostro”.