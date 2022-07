Sanremo: successo al Casinò per l'emporio del teatro, in occasione del ventennale della ‘Banca del tempo’

Sanremo, oltre al celeberrimo festival canoro ha molte altre perle nella sua collana fra cui le più brillanti sono le associazioni di volontariato come l’Emporio del Teatro, una compagnia teatrale amatoriale attiva da circa un lustro, la ‘Banca del Tempo’ che ieri ha celebrato il suo ventennale e l’Auser, associazione per l’invecchiamento attivo.

Hanno unito le forze per mettere in scena, ieri sera, uno spettacolo vivace ed originale in cui i propri volontari si sono esibiti con maestria nella prestigiosa cornice del Teatro del Casinò. La serata è stata presentata da Renata Vallò, che ha introdotto la coordinatrice della ‘Banca del Tempo’, Barbara Gromotka, la quale ha descritto bene l’attività della sua associazione ed ha invitato il pubblico ad aderire.

Un saluto istituzionale è stato portato dal vice Sindaco Costanza Pireri, che ha ripercorso la crescita della ‘Banca’ cui il Comune di Sanremo ha dato sostegno, e dall’Assessore alla Cultura Silvana Ormea, che ha sottolineato anche il valore del teatro amatoriale come crescita della persona.

Grandi applausi per tutti da parte di un pubblico numeroso e sorridente, perchè poi questo è il fine del teatro, rappresentare la vita per poi dare una speranza di cambiamento.