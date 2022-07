Sanremo: consegnato il premio Libri da Gustare a Eleonora Matarrese. Prossimo appuntamento della rassegna il 22 luglio con Bruno Gambarotta

Ieri sera nella splendida location del Forte di Santa Tecla è iniziata la rassegna “Libri da Gustare” l’appuntamento annuale dedicato all'editoria enogastronomica e di territorio promosso dall’Associazioni Culturale “Ristoranti della Tavolozza” e dal gruppo editoriale Morenews insieme alla Cna di Imperia e con il sostegno della Banca di Caraglio

La manifestazione, che ha raggiunto l’importante traguardo della ventiquattresima edizione, di fronte ad un pubblico numeroso ha ospitato la consegna della targa “Libri da Gustare” a Eleonora Matarrese per il suo libro “La cuoca selvatica: storie e ricette per portare la natura in tavola”.

"Un libro di grande interesse per chi vuole avvicinarsi all’utilizzo delle erbe spontanee in cucina – ha spiegato Claudio Porchia nella presentazione dell’autrice e del libro - l’uso delle erbe selvatiche in cucina appartiene da secoli alla cultura e alla tradizione gastronomica italiana, oltre a essere un’usanza antica quanto l’uomo, che prima di essere agricoltore si cibava di ciò che la natura gli regalava. Un premio meritato per l’impegno e la passione di Eleonora, che ricorda per molti tratti la figura di Libereso Guglielmi”

La cuoca selvatica ha parlato del libro, raccontato la sua esperienza, le sue migrazioni dalla Puglia alla Lombardia e poi in Piemonte, del suo ristorante “nomade”, Pikniq, che oggi si trova in Piemonte, tra l’Alto Vergante e il Verbano-Cusio-Ossola, alle falde del Mottarone e vicino il lago Maggiore. Un ristorante che Eleonora Matarrese non esclude possa trasferirsi in Liguria, terra affascinante dal punto di vista della natura, della flora e del paesaggio. Il rapporto fra cibo e natura e fra alimentazione e salute è stato anche il tema della degustazione presentata da Marco Damele e proposta dalla Cna di Imperia. La degutazione prevedeva prodotti da forno del Panificio Fratelli Lia di Camporosso realizzati con farine di grani antichi, con la Cipolla egiziana dell'azienda agricola di Marco Damele e l'olio extravergine di taggiasca del frantoio Grillo di Isolabona. Un prodotto da forno unico nel suo genere, morbido e croccante con il gusto che la cipolla egiziana sprigiona grazie all'accostamento di olio extravergine d'oliva e farine di qualità. Il pubblico ha apprezzato l'odore caratteristico e il sapore incredibilmente buono ed il tutto è stato accompagnato con un brindisi con una bollicina, il Marengo Piemonte DOC Spumante Brut, della cantina Acquesi di Acqui Terme. Uno spumante metodo Martinotti dal colore giallo paglierino con perlage delicato con il profumo tipico dell’uva Cortese, che ben si abbinava al pane con l’olio.

Questi i prossimi incontri, che saranno ospitati nelle sale del Forte di santa Tecla:

Venerdì 22 luglio

Bruno Gambarotta con il libro “L’albero della teste perdute” ed. Manni

Venerdì 5 agosto

Serata dedicata a Libereso Guglielmi, il giardiniere di Calvino con “L’erbario di Marco Damele” ed. Zem

Al termine degli incontri è sempre prevista una degustazione e presentazione di prodotti d’eccellenza enogastronomica proposti dalla Cna di Imperia

Tutti gli incontri, ad ingresso libero avranno inizio alle ore 21.30 e saranno condotti dal giornalista Claudio Porchia.