Sanremo: arrivati insieme a 'El Diablo' Claudio Chiappucci i protagonisti della 'Transalp Experience' (Foto)

Partiti da Limone Piemonte sono arrivati nel pomeriggio, sulla ‘Passeggiata a mare’ di Sanremo i protagonisti della ‘Transalp Experience’, manifestazione cicloturistica promossa dalla rete di imprese Limone On in collaborazione con ‘La Via del Sale’.

Un’avventura in sella alla bicicletta con partenza dalle montagne e arrivo in riva al mare, lungo il percorso della scenografica alta ‘Via del Sale’. I ciclisti, divisi per gruppi omogenei e accompagnati da istruttori specializzati, hanno affrontato un itinerario di 95 km per raggiungere il mare in mountain bike o e-bike.

Testimonial d’eccezione ‘El Diablo’ Claudio Chiappucci, che ha guidato i bikers attraverso panorami mozzafiato delle Alpi e del mare, con sguardi su tornanti vertiginosi e salite spettacolari.

(Foto di Tonino Bonomo)