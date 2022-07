Letture sotto il tiglio ieri a Bajardo: un momento di condivisione con i libri della locale biblioteca (Foto)

Bella esperienza di lettura all'aperto, ieri a Bajardo, curata dalle volontarie della biblioteca comunale, sotto il grande tiglio dei giardini. Un pomeriggio condiviso da molti residenti italiani e stranieri.

Leggere è sempre un piacere, in ogni condizione, in qualsiasi posto: da soli o in compagnia, seduti in salotto, sdraiati a letto o su una spiaggia assolata. Leggere qualche riga è un momento intimo. E' viaggiare da soli nei posti più incredibili. Ascoltare letture al fresco profumo di un tiglio in fiore è qualcosa di difficilmente descrivibile. Capita, a Bajardo, ogni estate, nelle giornate dedicate alle ‘Letture sotto il tiglio’.

Il tema delle letture collettive di ieri, questa volta è stato ‘Le donne protagoniste dei libri’. I lettori: uomini e donne, giovanissimi e meno giovani hanno scelto libri presenti nella Biblioteca Comunale e hanno letto qualche pagina che li ha ispirati offendo agli ascoltatori presenti una bella varietà di spunti per il prestito.

Ci sono state molte letture in altre lingue dato il foltissimo numero di ospiti italiani e non che in questo periodo hanno riaperto le loro case di Bajardo. Lettori e ascoltatori, tutti incantati dal luogo, dai testi proposti e da quell'atmosfera che, ancora una volta, li ha accolti e coccolati sotto il tiglio. ‘Il tiglio della biblioteca civica’ come ormai tanti chiamano quell'angoletto nei bei giardini in mezzo al paese. E dove è collocata anche la casetta dei libri viandanti.

Un idea delle volontarie che si dedicano alla biblioteca comunale, poco tempo fa rinnovata nell'arredamento e accoglienza. Un occasione per stare insieme che si rinnova anche quest'anno. Un occasione per ascoltare storie, poesie, fiabe e per il piacere di ‘vivere altre vite’ come solo leggendo ci è permesso.