Ventimiglia: giardini di frazione Latte con molti migranti 'accampati', la segnalazione di un lettore (Foto)

Un nostro lettore, Alessandro ci ha scritto inviandoci anche una foto, per segnalare la presenza di migranti ‘accampati’ ai giardini di Latte:

“Sono beatamente sdraiati sui prati e per i bisogni si servono della vecchia edicola. Vorrei sapere dove è oggi quella persona che si è preoccupata di farvi avere una foto di quel pellegrino che con il mulo si era fermato nei giardini, qualche mese fa e, che aveva lasciato tutto in ordine. Venite a vedere tra qualche ora i giardini di Latte come saranno combinati”.