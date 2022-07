Disordini ed eventi critici: lunedì prossimo la visita del segretario Pagani nelle carceri di Sanremo e Imperia

Dopo i disordini accaduti ad Imperia e i diversi eventi critici di Sanremo, lunedì prossimo il segretario regionale della UilPa Penitenziari, Fabio Pagani, farà vista insieme a una delegazione ai due istituti penitenziari di Imperia e Sanremo, retti da un unico Direttore.

“Sono istituti caratterizzati da enormi criticità – dice Pagani – e la visita servirà proprio ad evidenziare l’assenza della loro identità, senza dimenticare il sovraffollamento e la carenza in organico della Polizia Penitenziaria. Visiteremo le sezioni e i piani detentivi delle due strutture, dopo i disordini di fine maggio ad Imperia e il numero altissimo di eventi critici che caratterizzano per numero di aggressioni alla Polizia Penitenziaria”.

“La visita a Sanremo e Imperia - prosegue Pagani - definita la ‘capitale’ in Liguria degli eventi critici, si svolgerà anche e soprattutto per portare vicinanza e supporto alla Polizia Penitenziaria delle due sedi che sotto organico e con turni estenuanti, garantiscono la sicurezza degli istituti e tutelano l’ordine pubblico. Siamo fiduciosi - conclude – che con la circolare del 6 luglio scorso (Circuiti media sicurezza) entro settembre si cambierà in meglio l’identità dei due Istituti penitenziari”.