Crisi idrica e siccità: il bel tempo fa bene al turismo ma non alla sete anche se la provincia è quella meno 'dispersiva'

La nostra provincia sta vivendo un weekend tra i più belli sul piano climatico anche se il caldo si fa sentire sia sulla costa che in montagna. Tanti turisti, seconde case quasi tutte riaperte per un secondo fine settimana di luglio pimpante sul piano turistico.

Tutto bello se non fosse per i problemi dettati dalla crisi idrica che, ormai da mesi sta attanagliando non solo la nostra provincia ma buona parte della penisola, tenuto conto delle scarse precipitazioni da diversi mesi. Molti comuni dell’entroterra (Diano Arentino, Pietrabruna, Pieve di Teco, Pigna, Pontedassio, Triora, Vasia e Vessalico) hanno già emanato le ordinanze per il contenimento dello spreco dell’acqua e, la stessa decisione è stata presa dal Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, che ha ieri messo nero su bianco per dare le raccomandazioni ai suoi concittadini.

Al momento gli acquedotti stanno reggendo, non senza difficoltà, anche se in alcune zone dell’entroterra sono già dovute intervenire le autobotti, per portare importanti carichi d’acqua ai residenti, visto che i rubinetti sono a secco. Sono proprio gli acquedotti di montagna a soffrire di più mentre la risorsa più importante per l’intera provincia è sicuramente il Roya, dove Rivieracqua continua costantemente nei cosiddetti ‘grattage’ per poter continuare a pompare acqua dai pozzi.

In settimana è arrivata anche la firma ufficiale della Regione sulla richiesta di stato di calamità e la conferma che, solo nella nostra zona (quella più in crisi della Liguria) servono quasi 3 milioni di investimenti sul fronte acqua. Da tempo si parla molto di dispersioni del fondamentale liquido per la vita e, da una indagine condotta è emerso che la nostra è la provincia con la percentuale inferiore (24%) di acqua dispersa nelle tubazioni.

Tanto bisognerà fare per conservare il prezioso liquido che, però, quest’anno è quasi assente dagli invasi e con le scarse precipitazioni nevose non arriva nemmeno dall’alta montagna. Il caldo di questi giorni, forse, non ci fa pensare al prossimo autunno-inverno, ma c’è da sperare che non si presenti con piogge eccessive, che ci farebbero cadere dalla padella nella brace. Il ricordo di ottobre 2020 è ancora caldo.