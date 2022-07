Viabilità, i lavori sulle strade provinciali: da lunedì asfaltature in Val Prino, Valle Argentina e Valle Armea

Interventi di asfaltatura su numerose strade provinciali dell’entroterra. L’Amministrazione guidata dal Presidente Claudio Scajola ha messo a punto un programma di interventi che interessano le vallate della provincia. Nella prossima settimana i lavori appaltati dalla Provincia saranno in Val Prino, Valle Argentina e Valle Armea.



Da lunedì 11 luglio la ditta Icose di Cisano sul Neva (Savona) eseguirà interventi a Dolcedo, Prelà e Vasia sulle strade provinciali 39, 40 e 41, per un importo complessivo di 100 mila euro. I lavori, diretti dai geometri Marco Clemenzi e Ferdinando Pedicalo, si concluderanno in 15 giorni. E’ prevista una durata di un paio di settimane anche per gli interventi che sempre da lunedì 11 luglio sono in programma in Valle Argentina e Valle Armea, a Badalucco e a Bajardo, sulla Sp 48 e sulla Sp 55. I lavori, per un importo complessivo di 150 mila euro, saranno eseguiti dalla ditta Fognini di Sanremo (direttori dei lavori i geometri Roberto Barla e Davide Grinetto).