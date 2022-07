Trend negativo per i saldi in settimana: in 40 anni non si è mai vista una partenza così al ribasso

“Sono saldi che non abbiamo mai visto in 40 anni di attività. C’è un trend negativo generale, non solo per la nostra zona ma per tutta Italia”. Sono le parole di Antonio Fontanelli, esponente di Federmoda a Sanremo, a una settimana dal via delle vendite promozionali scattate sabato scorso.

Già al primo giorno di avvio dei saldi si era notato il deciso rallentamento degli acquisti rispetto allo scorso anno, quando invece si registrò una impennata clamorosa a poche settimane da un altro inverno difficilissimo, dettato da chiusura e problemi dal Covid. Nel corso della settimana le vendite dei negozi di abbigliamento della nostra provincia sono stati pochi e, tra l’altro, sono scarse anche le vendite ai francesi che, solitamente sono un ‘polmone’ particolarmente importante per il commercio ponentino.

Il ritmo di lavoro della settimana appena trascorsa è stato praticamente identico a periodi normali, nonostante gli scontri che sono stati proposti. Una vera e propria ‘debacle’, quella evidenziata dai commercianti locali. Una situazione che poi andrà anche a discapito degli acquisti che verranno fatte dai grossisti, un ‘giro d’affari’ che calerà e che si ripercuoterà sulle filiere del settore.

Quali i motivi di questo calo? Sicuramente l’assenza dei turisti dell’Est europeo a causa della guerra in Ucraina, la crisi economica dettata dal conflitto stesso ma anche la recrudescenza del Covid preoccupa, soprattutto in proiezione autunnale e invernale.

Intanto a Sanremo ci si augura che, nel prossimo weekend la situazione commerciale si possa muovere con i francesi, visto che il Comune ha organizzato quattro giorni in una sorta di ‘gemellagio’ con le città transalpine della Costa Azzurra, in corrispondenza con la festa della Bastiglia, che cade giovedì prossimo e prevede un possibile ponte festivo per i residenti d’oltralpe.

L’amministrazione comunale di Sanremo ha investito un importante battage pubblicitario sui media della Costa Azzurra e la città sarà adornata con le coccarde e i colori francesi, per accogliere turisti e clienti che solitamente arrivano in città per trascorrere più o meno brevi momenti di vacanza, con molti momenti di shopping.

Tra le altre iniziative commerciali di Sanremo è stata confermata anche per quest’anno quella di ‘Saldi di Gioia’, che sarà proposta come sempre a cavallo di Ferragosto, quando i commercianti sperano davvero di poter vedere un maggior numero di clienti rispetto a questa settimana. Sul piano turistico la provincia intera attende molti villeggianti, visto che le prenotazioni sono buone.