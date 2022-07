Taggia: Fabio Fognini testimonial per il torneo di beneficenza a favore de La Casa Grande di Giz (Foto)

I campi di Arma di Taggia , che hanno visto crescere proprio Fognini, dall'11 luglio ospiteranno le partite per beneficenza. Il ricavato andrà alla Casa Grande di Giz, una realtà che ha aperto a gennaio per offrire un punto di riferimento e un aiuto concreto a tutte quelle famiglie che stanno affrontando problemi della prima infanzia di carattere psichico (ritardo cognitivo) e non solo.

In appena sei mesi d'attività l'associazione è diventata a tutti gli effetti un centro di unità pediatrica polispecialistico, sottolinea il presidente Casagrande: "Siamo arrivati ad avere più di 30 bambini del territorio non solo comunale. In questo cammino abbiamo ricevuto l'aiuto di tanti professionisti che ci permettono oggi di offrire un servizio all'avanguardia, con un approccio multidisciplinare. L'idea iniziale l'ho avuta con l'ex primaria di neuropsichiatria Giuseppe Trucchi che oggi cura il centro d'ascolto e con la dott.ssa Francesca Loffredo. Trucchi ha partecipato fin da subito con la neuropsicomotricista Giorgia Sirolli e la logopedista Giada Viglietti, poi, con il passare delle settimane si è unita al team anche la psicologa Lisa Manuello. Oggi siamo una grande famiglia. Questi specialisti servono per aiutare i bambini con un approccio specialistico in un percorso di aiuto. Offriamo servizi a prezzo calmierato e possiamo coprire anche il 100% del costo se la famiglia si trova in particolari difficoltà economiche".