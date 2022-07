Sanremo: porto vecchio, parcheggio piazza Eroi e palazzetto, tre progetti che cambieranno il volto della città

Sanremo è pronta ad accogliere il via ai lavori di tre opere che potranno diventare fondamentali per il futuro della città dei fiori. Stiamo parlando di opere importantissime come il restyling del porto vecchio (che prevede lavori anche in parte del centro città), il parcheggio di piazza Eroi Sanremesi e il palazzetto dello sport di Pian di Poma.

Il primo progetto cambierà radicalmente tutta la zona portuale, tra l’approdo vero e proprio, l’area dei ‘baretti’ (oggi quasi tutti riconvertiti in ristoranti) e via Nino Bixio arrivando fino a piazza Bresca. Entro la fine della prossima settimana è prevista la pubblicazione del bando, per un via ai lavori atteso entro il 2024 dopo qualche mese di empasse per gli scavi di via Bixio.

Un progetto da 69 milioni di euro e una concessione di 65 anni che cambierà per sempre il waterfront di Sanremo. Sul progetto del porto c’è sempre l’ombra di alcuni ricorsi presentati da cantieri, proprietari dei bar e del tabacchino del porto. La durata dei lavori prevista è di quattro anni per un successivo giro d’affari impressionante: previsti 450 milioni di euro in 65 anni a fronte dei 69 milioni di investimento iniziale.

Entro la fine dell’anno il Comune firmerà i contratti e, all’inizio del 2023 scatteranno i lavori del parcheggio interrato di piazza Eroi. Un maxi progetto pronto a rivoluzionare il volto (visibile e invisibile) di una zona nevralgica del centro città. Pubblicato il bando nel settembre 2021, ora è solo una questione di carte e documenti in attesa del primo colpo di piccone. Momento che la città attende da tempo immemore in un turbine di polemiche, proposte, promesse e qualche pessimismo di troppo.

La formula sarà sempre quella del partenariato pubblico-privato per un valore complessivo di circa 13 milioni di euro così finanziata: anticipo di un milione e riscatto finale di 950 mila euro, quale spesa in conto capitale, finanziata con l’avanzo vincolato da trasferimento Rai e destinato alla realizzazione di infrastrutture turistiche. Insieme all’allestimento del cantiere, il Comune dovrà pensare anche alla riorganizzazione del mercato bisettimanale.

Altra opera importante il Palazzetto dello Sport di Pian di Poma a Sanremo. E’ terminata in settimana la posa dell’armatura metallica e della piastra di fondazione della strutta. Un lavoro che prelude, da domani, al getto di cemento in continuo.

Per quanto riguarda il Palazzetto dello Sport di Pian di Poma i lavori sono partiti, per un’opera attesa nella città dei fiori da oltre 50 anni e che potrà vedere la luce entro un anno. Il progetto del Palazzetto dello Sport prevede la costruzione di una struttura di tre piani nella zona di Pian di Poma, su parte dello spiazzo attualmente in terra. Un totale di quasi 6mila metri quadrati per ospitare: piscine, campi (con ampi spalti) e spazi per basket e pallavolo oltre a pallamano, calcio a 5 e arti marziali.

L'importo è di circa 14 milioni di euro interessi compresi con manutenzione a carico dell'impresa costruttrice. Si tratta di un’opera che terminerà nel 2023 e che andrà a completare quella che si potrà poi considerare una vera e propria ‘cittadella dello sport’, visto che saranno presenti spazi per diverse attività.

Tre opere importantissime per Sanremo, portate avanti dall’attuale Amministrazione guidata dal Sindaco Alberto Biancheri e che potranno veramente cambiare il volto della città. Soprattutto il porto ma anche il parcheggio di piazza Eroi, dove c’è uno dei pochissimi mercati al mondo, senza un vero e proprio luogo dove posteggiare le auto. Il palazzetto, invece, va a colmare un vuoto di promesse che risale agli anni ’70.