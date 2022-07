Imperia: dopo le dimissioni di Ramon Brusini torna alla direzione del coro Mongioje Ezio Vergoli

A seguito delle dimissioni del Direttore Artistico Ramon Brusini, torna alla guida del Coro Mongioje Ezio Vergoli.

Vergoli, classe 1967, figlio di Roberto (storico membro del sodalizio) frequenta il Coro fin dall’infanzia e ne diventa membro effettivo nel 1985. Vice Maestro dal 2005 succede ad Elio Guglieri alla Direzione dello stesso fino al 2019, anno in cui, per motivi personali, ritiene opportuno ritirarsi.

“Sono felice che si sia presentata per me l’opportunità di poter tornare a dirigere il Mongioje, ringrazio i coristi per la fiducia che ancora una volta hanno deciso di accordarmi e mi impegnerò a fondo affinché il Coro, che il prossimo anno festeggerà il suo sessantesimo anno di vita, possa crescere e migliorare ancora”.

Il Presidente, il Direttore ed i coristi tutti ringraziano il maestro Brusini per l’impegno profuso nella direzione del Coro negli anni non facili della pandemia.