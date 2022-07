Pallanuoto, successo alla 'Cascione' per il trofeo Provenzali con giovani atlete provenienti da tutta Italia. Vince la selezione ligure (foto)

La Liguria si aggiudica il prestigioso Trofeo ‘Alfredo Provenzali’, che si è svolto mercoledì e ieri alla piscina ‘Cascione’ di Imperia. La selezione di Ivaldi ha vinto tutte e tre le partite con buon margine: roboante il 30-1 rifilato alla Toscana, nel match di esordio. Sono arrivati poi il bis contro il Veneto nel match di giovedì mattina (18-7) ed il 22-8 nell’atto finale contro Lazio.

La formazione ligure, che vedeva in porta l’atleta della Rari Nantes Imperia Alice DellaValle, ha così concluso il torneo a punteggio pieno, con Margherita Minuto premiata come top-scorer, dall’Assessore allo Sport di Imperia Simone Vassallo.

Al secondo posto il Veneto che ha avuto ragione sulla Lazio (giunta terza) per 12-6 e sulla Toscana per 7-9. Nella ‘finalina’ Lazio batte proprio le toscane 10-5 che però hanno il merito di presentare il miglior portiere della rassegna, Padula, premiata da Silvio Todiere, Presidente del Comitato Ligure FIN.

Tante le celebrità della pallanuoto femminile che si sono avvicendate alla ‘Cascione’ in questi giorni: da Elisa Casanova che, ad Imperia, ha lasciato dolci e prestigiosi ricordi come il gol che ha consegnato lo scudetto alla Rari nel 2014. La selezionatrice dell’ Italia Under 16 Aleksandra Cotti (argento olimpico ed oro europeo) che ha accompagnato la selezione toscana guidata da Marta Colaiocco (una vita in A1 e varie presenze nel Setterosa) ed Alessia Millo(quattro volte campionessa d’Italia con Padova).