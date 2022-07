Calcio: l'Imperia ha presentato domanda di ripescaggio in Serie D, intanto ha firmato Mounir Jabbar

L’Imperia Calcio ha inviato alla Lega Nazionale Dilettanti la documentazione necessaria per la richiesta di ripescaggio in Serie D. La scadenza per le domande, lo ricordiamo, è fissata per le ore 14 di oggi.

In attesa di conoscere l'esito della suddetta la società sta procedendo con l'allestimento della squadra guardando anche al reparto under. In tal senso è ufficiale la firma di Mounir Jebbar. Giovane talento, classe 2004, ha attirato su di sé l'attenzione di diversi club, alcuni anche di categorie superiori, dopo una buona stagione con la maglia dell'Albenga dove si è guadagnato la fiducia di mister Alessandro Lupo. È un esterno offensivo dotato di buon fisico, corsa, ma soprattutto ottima qualità tecnica.

Sempre per ciò che concerne la linea verde l’Imperia comunica la conferma del classe 2003 Gioele Deiana che sarà in ritiro con il resto dei compagni a Ormea e anche di essere in trattativa per confermare Lorenzo Losasso, anch’esso 2003, già in neroazzurro nell'ultima stagione.