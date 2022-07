Ventimiglia: il gruppo 'Cambiamo - Italia al Centro' ha incontrato il commissario De Lucia

Si è tenuto in Comune l’incontro con il commissario De Lucia al quale hanno partecipato l’ex assessore Cristina D’Andrea e l’ex capogruppo Francesco Mauro del gruppo 'Cambiamo - Italia al Centro'. "Un incontro proficuo e costruttivo - dichiarano i due esponenti al termine del confronto -. Abbiamo voluto incontrare il nuovo commissario il Dr. De Lucia, che ringraziamo per la gentilezza e la disponibilità. Siamo un gruppo giovane, responsabile e tutt’ora particolarmente attento alle esigenza della nostra città e dei cittadini. Siamo presenti sul territorio nonostante il difficile momento storico che stiamo attraversando e vogliamo essere collaborativi per dare il nostro contributo allo sviluppo della comunità ventimigliese. Infatti durante l’incontro abbiamo sottolineato la nostra totale disponibilità a lavorare per Ventimiglia".

"Ci siamo confrontati su vari temi durante l’incontro, tra cui il nuovo appalto relativo all’igiene urbana, lavori pubblici, chiedendo informazioni per Strada Due Camini, intervento molto delicato e costoso per il quale si sta cercando di ottimizzare la giusta procedura al fine di ricevere finanziamenti. Inoltre abbiamo espresso la nostra gratitudine per aver portato a termine l’accordo per cui abbiamo tanto lavorato per la proroga alla sub concessione con la Pentamar SAS, a favore della SLA Libeccio Beach e, ci è stato confermato l’impegno per quanto riguarda le varie manifestazioni previste per tutta l’estate. La nostra priorità è che in quest’anno non si fermino le opere ma che il lavoro svolto fino ad oggi possa continuare nell’interesse esclusivo dei nostri cittadini, ai quali poco interessano le questioni e le dinamiche politiche ma giustamente pretendono dagli amministratori risposte concrete ai bisogni della gente".