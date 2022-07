Campo Zaccari, Veronica Russo (FdI): "In attesa del nuovo progetto, è fondamentale la ricerca dei finanziamenti"

"A distanza di quasi un anno dal primo incontro tenutosi presso il campo Zaccari con l’assessore regionale delegato allo sport Simona Ferro e a seguito di diversi incontri con tutte le parti in causa, si è arrivati al punto per cui è necessario un nuovo progetto che preveda solo opere di manutenzione ordinarie e straordinarie al fine di iniziare la ricerca di un finanziamento concreto". La consigliera regionale di Fratelli d'Italia Veronica Russo fa il punto della situazione del campo sportivo Raul Zaccari di Camporosso.



"Si tratta di un passaggio obbligato - prosegue Russo - per far partire l’iter di ricerca di ulteriori forme di finanziamento, perché, come già detto più volte, la proprietà è dell’Agenzia del Demanio e quindi non si possono utilizzare le risorse dal Fondo Strategico Regionale. Inoltre, la procedura di un'eventuale sdemanializzazione e successiva vendita dell'impianto richiederebbero un iter lunghissimo, da far partire comunque per il bene futuro della struttura".

"Sono nuovamente a rinnovare il mio impegno e la mia piena disponibilità nei confronti dei quattro Comuni attualmente concessionari della struttura nella ricerca di finanziamenti che possano portare ad una riqualificazione a fronte di una nuova progettazione ancora non presente sui tavoli regionali -aggiunge - Il periodo di stop estivo delle attività deve essere un modo per concentrarsi a fondo sul problema al fine di impegnare tutte le forze necessarie a restituire dignità, decoro e bellezza ad un impianto storico ed assolutamente necessario nel nostro comprensorio, che ospita attività sportive per oltre 700 ragazzi e molte associazioni che oggi hanno grandi difficoltà nella gestione sommate a forti preoccupazioni di non poter continuare le attività”.



"Mi auspico che gli stessi Comuni interessati possano in qualche modo accelerare l’iter di presentazione del progetto in modo tale che, come ho fatto fin dal primo giorno come consigliere regionale, possa continuare ad impegnarmi concretamente per far risplendere questa struttura sportiva. Ho a cuore le sorti dello Zaccari: la mia ricerca di finanziamenti non si è mai fermata nonostante le diverse problematiche burocratiche e continuerà con interessamento sempre attivo e attento", conclude Veronica Russo