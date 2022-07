Sanremo: domani in Piazza Colombo, spettacolo musicale degli allievi del ‘Progetto Arte’

Domani, dalle ore 17 alle ore 19, in piazza Colombo a Sanremo, è in programma un intrattenimento musicale degli allievi del ‘Progetto Arte’ della maestra Raffaella Ferretti a favore dell'associazione Oasi Angeli di Pace di don Rito.



“Dopo due anni di chiusure forzate a causa della pandemia - spiegano gli organizzatori - questa è l'occasione giusta per fare sentire a questi ragazzi la nostra comprensione per tutto quello che a loro è stato tolto, la musica come sempre aiuta e unisce.

La scuola Progetto Arte non insegna solo l'arte della musica ma è anche un progetto di vita ed è per questo che la maestra Raffaella insegna a questi ragazzi, con il suo esempio, a mettersi in servizio per gli altri... per chi è meno fortunato di loro...e anche per questa nuova esperienza ha voluto che i suoi allievi si esibissero per aiutare degli altri ragazzi al di là del mare.

L'associazione Oasi Angeli di Pace infatti sostiene la Fundacion Oasis de Amor y Paz di don Rito in Colombia che si occupa di cambiare la vita a ragazzi e ragazze che vengono utilizzati sia nelle piantagioni di coca sia nella guerriglia.

Non possiamo mancare a questo appuntamento con la Solidarietà... venite numerosi e lasciate la vostra offerta libera perché anche il mare è formato da tante gocce... e ogni contributo alla solidarietà crea un mare di bene..

La maestra Raffaella, Don Rito e l'associazione Oasi Angeli di Pace ringraziano : il Comune di Sanremo, la vice Sindaco Costanza Pireri e il comando dei Vigili Urbani”.