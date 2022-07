Camion Volvo: i veicoli pesanti affidabili, sicuri ed economici

FH16. I veicoli speciali potenti, dotati di unità di potenza da 400-750 CV. I veicoli vengono utilizzati per il trasporto di merci ingombranti e indivisibili. Le opzioni di telaio disponibili sono a due o tre assi. Il telaio dei veicoli specializzati è realizzato in acciaio cromo-molibdeno, che le garantisce una lunga durata. I camion Volvo FH16 sono dotati di diverse varianti di cabina, molte delle quali sono dotate di posti letto.

FM. Veicoli speciali che vengono utilizzati per il trasporto regionale e nazionale a lunga distanza. Eccellenti prestazioni di guida e consumi contenuti sono combinati con successo con un'unità di potenza di 330-500 CV. In tali veicoli, l'interno è attrezzato nel rispetto dell'ergonomia, viene fornita un'eccellente visibilità.

FMX. Veicoli speciali potenti in grado di muoversi in condizioni fuoristrada. Utilizzato principalmente nel settore edile e nell'industria. La capacità di carico di questi modelli di camion Volvo è di 20-38 tonnellate. I veicoli sono dotati di cabina rigida, parti durevoli e facilmente sostituibili. I veicoli specializzati sono disponibili in una varietà di varianti - con diversa altezza del telaio (medio, alto, super alto), formula di ruote diversa (4x2, 6x4, 8x6 e altri) e tipo di cabina. Nella maggior parte dei modelli c'è un posto letto appositamente attrezzato. Viene garantito un livello elevato di sicurezza sia per il conducente che per i passeggeri.