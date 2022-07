Crisi idrica e siccità: autobotte dei Vigili del Fuoco in arrivo per fornire d'acqua i residenti

Continuano i problemi di approvvigionamento idrico nella nostra provincia, in particolare nell’entroterra. Mentre sulla costa sono iniziati i lavori di riparazione al guasto della tubazione a Diano Marina, questo pomeriggio i Vigili del Fuoco di Imperia sono partiti alla volta di Borghetto d’Arroscia.

Con un’autobotte riforniranno i residenti vista la situazione che si è venuta a creare nelle ultime ore. Come più volte abbiamo sottolineato i problemi si potrebbero accentuare ulteriormente, sia sulla costa che nell’entroterra, visto che all’orizzonte non ci sono precipitazioni che possano invertire la rotta e che il caldo, sempre più opprimente, non si placa.