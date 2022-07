Coronavirus: impennata di ricoveri oggi e in provincia dopo diverse settimane un paziente è in terapia intensiva

Numeri in lievissimo calo quest’oggi nella nostra regione e in provincia di Imperia con i nuovi casi che non si discostano di molto da ieri e con il tasso di positività stazionario, tendente al ribasso. Tendono purtroppo ancora a salire i ricoveri e, dopo diverse settimane, nella nostra provincia c’è un paziente in terapia intensiva.

Sono 2.227 i nuovi casi, dei quali 267 in provincia di Imperia, 300 in quella di Savona, 1.277 a Genova e 374 a La Spezia. In regione Liguria sono stati effettuati 8.914 tamponi, dei quali 1.135 molecolari e 7.779 antigenici, per un tasso di positività in lievissimo calo, al 24,98%.

In Asl 1 Imperiese i ricoverati sono 40, cinque in più di ieri e, come detto, dopo tanto tempo i medici sono stati costretti a trasferirne uno in terapia intensiva. Impennata di ricoveri anche su base regionale dove sono 321, 27 in più di ieri, dei quali 8 (ben quattro in più di ieri) in terapia intensiva.

Oggi dobbiamo registrare anche un morto, un uomo di 84 anni a Genova. Continuano a salire anche pazienti in isolamento domiciliare, che da oggi sfondano quota 20mila, a 20.207, 343 in più di ieri.

Sotto il bollettino completo