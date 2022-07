Bordighera: spaccio di droga, fermato un albanese. I Carabinieri proseguono nell'attività di controllo

I Carabinieri di Bordighera hanno fermato un albanese, responsabile di spaccio di droga per fatti risalenti al 2020. I militari hanno anche denunciato diverse persone a piede libero. I reati per cui sono intervenuti sono liti, lesioni, danneggiamenti, porto abusivo di armi da taglio, guida in stato d’ebbrezza, somministrazione di alcolici a minori.

“Si tratta di comportamenti – evidenziano i militari dell’arma - che costituiscono reato e sono forse connessi all’euforia del periodo, alla calura estiva, alla voglia di ‘evadere’ e sono, fortunatamente, appannaggio di pochi. Tuttavia rischiano di recare fastidio, se non danno, ai molti che intendono vivere la riviera concedendosi un momento di relax”.

A tal proposito i Carabinieri del Comando Provinciale, anche con il supporto di unità giunte dalle Scuole Ufficiali, Marescialli e Carabinieri per un periodo di tirocinio pratico presso i reparti della ‘territoriale’ eseguiranno servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio con il chiaro obiettivo di cercare di rendere l’area il più ospitale possibile.

Saranno quindi perseguiti, con gli altri, tutti i comportamenti illeciti, dedicando le unità in rinforzo (affiancate da Carabinieri più esperti) ai luoghi che sono meta privilegiata nel periodo estivo.