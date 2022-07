Ancora nessuna tempistica certa per la riapertura dell'ufficio postale di Taggia

"Vogliamo riaprire nel più breve tempo possibile e siamo disponibili per un incontro con le istituzioni locali". Per Poste Italiane è ancora prematuro parlare di tempistiche esatte per la riattivazione dell'ufficio postale di piazza Spinola a Taggia. Questa la risposta in merito al nostro articolo dove stamattina abbiamo parlato dell'interruzione del servizio dal 27 aprile. Da quel giorno la gente è stata dirottata verso le altre due sedi presenti sul territorio comunale.



Il problema è legato alla fognatura e al momento c'è un lavoro di concertazione per determinare chi sia il responsabile e quindi chi debba intervenire per risolverlo. Una criticità che ha reso impossibile la riapertura e quindi lo svolgimento del servizio da oltre 2 mesi. "Si tratta di una inagibilità momentanea dovuta a cause esterne e non imputabili all’Azienda - mettono le mani avanti da Poste Italiane - Abbiamo immediatamente attivato ogni possibile soluzione per ridurre il disagio alla clientela. Per questo abbiamo traferito l’operatività presso la vicina sede di via Due Cammini dove l’apertura è stata estesa da 3 a 6 giorni (dalle ore 8:20 alle ore 13:45 da lunedì a venerdì ed il sabato fino alle 12:45) e dove è stato istituito uno sportello dedicato ai clienti di P.zza Spinola, anche per la consegna di corrispondenza inesitata e per il pagamento delle pensioni. Sempre nelle vicinanze resta disponibile, anche in fascia pomeridiana, l’Ufficio di Arma di Taggia in Via Blengino 43, aperto al pubblico dalle ore 8:20 alle ore 19:05 da lunedì a venerdì ed il sabato fino alle 12:35".