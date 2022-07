Ventimiglia: ok del Commissario Prefettizio al progetto definitivo per la prosecuzione della ciclabile

Terminata positivamente la conferenza dei servizi, il Commissario Prefettizio di Ventimiglia Samuele De Lucia, con i poteri della giunta ha deliberato i lavori per la prosecuzione della pista ciclabile, con l’approvazione del progetto definitivo nel tratto compreso tra via Tacito e via Dante. Il progetto comporta una spesa di 2,5 milioni di euro.

Sempre con una delibera di Giunta, il Commissario ha confermato il proprio assenso al tracciato della Ciclovia Tirrenica come indicato nello studio di fattibilità tecnica economica del 1° luglio scorso.

Nel progetto definitivo dell’infrastruttura dovranno essere attentamente considerate le problematiche relative alle aree poste al confine di Stato, coinvolgendo per tempo nel processo di approvazione tutti gli enti competenti, (Anas, Demanio e Ferrovie dello Stato) e di sottolineare le difficoltà derivanti dalla situazione conseguente agli eventi metereologici del 2 e 3 ottobre 2020, che richiedono importanti contributi per finanziare la realizzazione della passerella sul Roya per riconnettere il territorio cittadino in un’ottica di mobilità sostenibile.