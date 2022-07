Sanremo: gestione del parcheggio dell’ospedale ‘Borea’ a una cooperativa sociale di Camporosso

A cinque mesi dalla pubblicazione della manifestazione di interesse finalmente il parcheggio dell’ospedale ‘Borea’ di Sanremo ha un nuovo gestore. Durante il periodo più complesso della pandemia il Comune aveva scelto di aprirlo gratuitamente, ma ora serve un cambio di passo per la gestione del servizio e anche per evitare che l’area finisca nel degrado.

Nei giorni scorsi gli uffici di palazzo Bellevue hanno messo nero su bianco l’affidamento del servizio alla cooperativa sociale ‘Delta Mizar’ di Camporosso che ha avuto la meglio su cooperativa ‘Unica’ e ‘Lavoriamo Insieme’ (in ordine di graduatoria). L’affidamento ha la durata di due anni eventualmente rinnovabile per 6 mesi.

La ricerca di una cooperativa per l’affidamento del servizio è stata a dir poco lunga, iniziata il 28 febbraio scorso con la pubblicazione della manifestazione di interesse e culminata nei giorni scorsi con la stesura della graduatoria definitiva e l’assegnazione alla ‘Delta Mizar’ di Camporosso.

Il parcheggio del ‘Borea’, quindi, torna a pagamento ma sarà anche curato e con posti auto a rotazione per garantire un servizio migliore e per tutti.