Sanremo: marciapiedi sporchi all'inverosimile, alcune considerazioni di un lettore

“Buongiorno, noto che alcuni lettori (sempre pochi) lamentano lo stato di degrado della città in materia di pulizia e decoro urbano. La domanda è: possibile che a Sanremo la pulizia delle strade proceda spedita come un orologio svizzero (con multe e oneri di rimozione ovviamente...) e quella dei marciapiedi venga affidata al buon cuore dei negozianti?



Sanremo è una città che vede fortunatamente periodi di affollamento notevoli (coincidono di solito con l'esplosione delle condutture fognarie): come è possibile che in tali periodi non venga previsto un rafforzamento dello spazzamento e della rimozione della spazzatura lasciata random dagli incivili ovunque? Gli operatori fanno il loro possibile, la maggior parte è veramente brava e precisa nel proprio lavoro, ma non possono certamente lavorare oltre un certo limite; come è possibile che i marciapiedi lordi di escrementi, di bevande, di gelati ed altro non vengano mai vaporizzati e lavati?



Tanta gente è incivile, tanta gente usa la città senza ritegno alcuno ed i risultati si vedono. Io credo che presentare una città pulita serva anche da deterrente per l'incivile, se la città è sempre sporca nessuno si sentirà mai colpevole del proprio comportamento. Ricordiamoci che a Bordighera, ad esempio, i proprietari dei cani devono girare oltre che con il sacchettino per raccogliere le deiezioni anche con la bottiglietta d'acqua per sciacquare via l'urina....

Fabrizio Goya”.