Calcio: due nuovi innesti per l'Imperia, hanno firmato Massimiliano Taddei e Mirko Ravoncoli (Foto)

Altri due innesti per l’Imperia Calcio in previsione della stagione 2022/2023. Si tratta di un primo approdo e di un gradito ritorno con Massimiliano Max Taddei e Mirko Ravoncoli.

Taddei, nato nel 1991, è reduce da un’ottima stagione con la maglia dell’Asti in Serie D. In precedenza, sempre nella massima categoria dilettantistica, ha indossato le maglie di Vado, Sanremese e Massese, mentre in C ha giocato con tra le altre Savona, Pistoiese, Unione Venezia e Carrarese. Centrocampista con ottime doti in entrambe le fasi, rinforzerà il pacchetto della linea mediana con personalità ed esperienza.

Per Ravoncoli si tratta invece, come detto, di un rientro a casa. Imperiese, ha disputato le ultime quattro stagioni con il Taggia dimostrando grande affidabilità e capacità. Classe ’95, esterno difensivo di corsa ha già vestito la maglia neroazzurra per 63 volte e torna al Ciccione con grandissimo entusiasmo.