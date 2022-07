5 Cose che sono cambiate nel mondo della locazione. Ecco la quinta!

Ho selezionato per te i 5 più importanti cambiamenti che hanno coinvolto il settore della locazione e che, quindi, ti coinvolgono. Se qualcosa ti era sfuggito non preoccuparti: sei sempre in tempo per rimediare.

Ogni settimana ti parlerò di un cambiamento.

Ecco la quinta e ultima

5) Affittare conviene, eccome: redditività elevata, costante nel tempo e poco tassata

Ok, bisogna promuovere l’immobile nel modo giusto per trovare l’inquilino giusto.

Ok, bisogna valutare bene quale tipo di contratto consenta la massima redditività.

Ok, la fiscalità riservata all’affitto è di particolare vantaggio.

Ok, il rischio di non venire pagato è alto, ma puoi eliminarlo grazie alle opportune garanzie.

Tutto ok, ma ti rimane un dubbio: alla fine, ci si guadagna ad affittare casa? Il rendimento dell’affitto è abbastanza alto? Detta in soldoni: tutto questo gioco, che è più complicato di come te lo aspettavi, vale la candela?

Seconda casa già a disposizione, frutto di eredità o di un precedente acquisto

Beh, se ti ritrovi con una seconda casa già di proprietà, perché:

● frutto di un’eredità: caso piuttosto frequente quello della casa ereditata per successione

● oggetto di donazione da parte di un familiare

● oppure, semplicemente, perché l’avevi comprata per abitarci ma ora –per ragioni personali, familiari o lavorative- ti ritrovi ad abitare altrove

la risposta è abbastanza semplice. Conviene, e alla grande.

Con l’affitto puoi ripagarti l’IMU, puoi ripagarti le spese di manutenzione dell’immobile e puoi ottenere un buon guadagno, costante e ricorrente nel tempo.

Puoi, in poche parole, rendere quella casa un guadagno anziché un costo.

Seconda casa da acquistare per investimento

La risposta è più difficile se stai pensando di acquistare una seconda casa con finalità di investimento. Comprare un’abitazione per metterla a reddito affittandola: vale la pena?

Ti dico quello che può, in media, permetterti di ottenere acquistando un immobile e mettendolo a reddito. Vedremo poi quanto questo rendimento sia interessante.

Il rendimento da locazione rilevato dall’Ufficio Studi di SoloAffitti si aggira, negli ultimi anni, attorno al 6%, al lordo delle tasse e delle spese da sostenere per la gestione dell’immobile (es: spese di manutenzione straordinaria, interventi di ristrutturazione).

È tanto? È poco? Per dirlo serve innanzitutto capire quanto si può guadagnare, in media, con un investimento finanziario con lo stesso grado di rischio.

Beh, azzardando un paragone, possiamo assimilare il reddito da affitto al guadagno che si ottiene investendo in obbligazioni. In fondo, nell’affitto così come in un prestito obbligazionario, a te investitore arriva ogni tot di tempo una cedola, costante e fissa, fino allo scadere del contratto.

Dato che, come abbiamo visto nel precedente paragrafo, il rischio dell’affitto di per sé è piuttosto elevato, ma può essere persino azzerato con le opportune garanzie, possiamo considerare la locazione (tutelata e garantita) come un investimento a zero rischio.

Dato che l’affitto, come abbiamo visto in precedenza, gode di una tassazione di particolare favore negli ultimi anni grazie alla cedolare secca e al canone concordato, la risposta alla domanda «vale la pena investire nell’acquisto di un’abitazione per metterla a reddito?» è piuttosto semplice.

Sì, l’affitto è un investimento conveniente, oltre che sicuro.

