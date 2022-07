Anche gli edili di Imperia e Sanremo iscritti alla Filca Cisl Liguria protagonisti in un torneo di calcetto

Oltre cinquanta edili, anche di Imperia e Sanremo, iscritti tra lavoratori, delegati, operatori e dirigenti sindacali della Filca Cisl Liguria, in campo venerdì 8 luglio nel centro Francescano di Coronata Village a Genova in un torneo di calcetto organizzato dalla Filca Cisl Liguria, gli edili della Cisl, per aiutare la Confraternita Misericordia di Genova Centro in via Bologna: associazione di volontariato che aiuta la cittadinanza con le sue ambulanze.



Durante il torneo, che inizierà alle 18.30, saranno raccolti i fondi che saranno poi consegnati al presidente della Confraternita Misericordia di Genova il 19 luglio nel corso dell’Esecutivo della Filca Cisl Liguria in cui sarà presente anche Ottavio De Luca, segretario organizzativo della Filca Cisl nazionale. “Parteciperanno i lavoratori di tutti territori della Liguria, sarà un momento per stare insieme, divertirsi e nello stesso tempo aiutare una realtà come Confraternita Misericordia di Genova di cui conosciamo il valore e lo straordinario lavoro quotidiano per aiutare i genovesi nel nome del volontariato. Così speriamo di dare un piccolo contributo per supportarli nella loro preziosa attività”, spiega Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria.