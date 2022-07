Sanremo: domenica scorsa la cerimonia del 'Passaggio della Campana' per il Lions Club Sanremo Host (Foto)

Sulla terrazza del Roof Garden del Casinò si è svolta, domenica scorsa, la cerimonia per il tradizionale ‘Passaggio della Campana’ tra il Presidente uscente Giancarlo Buschiazzo, che ha consegnato simbolicamente la guida del Lions Club Sanremo Host, al Presidente designato Domenico Frattarola.

Numerosi i soci con familiari e ospiti presenti, alla serata più importante per il Club sanremese, dove si conclude ufficialmente un anno sociale e si da inizio ad altro nuovo anno Lionistico, nel segno della continuità, soprattutto nel servizio umanitario e sociale, come prescrive il Codice dell'Etica Lionistica e la Mission del Lions International, la più grande associazione di volontariato al mondo. La serata è stata coordinata dal cerimoniere Giorgio Cravaschino, con il segretario Vincenzo Benza e il socio Emanuele Frattarola.

Presenti le autorità lionistiche, Vincenzo Benza 2° Vice Governatore del Distretto 108 Ia3 e socio del Club Sanremo Host, la Presidente del Sanremo Matutia Roberta Rota, il Past-Presidente Gianni Ostanel (L.C. Sanremo Matutia), Maria Luisa Gizzi Ballestra (Officer Distrettuale LCIF), il dott. Danilo Papa (Officer Distrettuale MK malattie Killer) e la Lions Sara D'Amico Muià (past-Presidente del L.C. Sanremo Matutia) e componente Distrettuale dello staff del Governatore Claudio Sabattini Distretto 108 Ia3. Presenti alla serata del passaggio delle consegne il Capo della Polizia Municipale di Sanremo il cav. Claudio Frattarola e il Presidente dei Rangers d'Italia della Provincia di Imperia Lorenzo Prette.

Il Presidente uscente Giancarlo Buschiazzo, con emozione ha tracciato un consuntivo della sua intensa annata lionistica. Il presidente Domenico Frattarola, nel presentare il suo programma, si è soffermato sull'importanza di realizzare service umanitari e sociali per il nostro territorio e per gli obiettivi distrettuali e nazionali che verranno proposti. Ha inoltre ricordato una frase che ha condiviso con tutti i presenti: “Ciò che abbiamo fatto solo per noi stessi, muore con noi. Ciò che abbiamo fatto per gli altri e per il mondo resta ed è immortale”.

Nel corso della serata il past-presidente Buschiazzo, ha ringraziato tutti i soci del consiglio direttivo che lo hanno accompagnato nell'anno sociale 2021-2022, ed ha consegnato un portachiavi personalizzato Lions, in ricordo della sua presidenza. Nel corso della serata, il nuovo Presidente Frattarola, ha annunciato le altre cariche del club che faranno parte del suo Consiglio Direttivo: Guido De Angeli (primo vice Presidente) - Oriana Ragazzo (secondo vice Presidente) - Giancarlo Buschiazzo (past-Presidente) - Franco Surace (Segretario) - Giorgio Cravaschino (Cerimoniere e responsabile di Club LCIF) - Maurizio Cravaschino (Tesoriere) - Emanuele Ghiringhelli (Censore) – Consiglieri: Claudio Perato, Roberto Pecchinino, Ettore Del Bò – Milena Balestra (Leo Advisor) – Emanuele Frattarola (Officer Telematico) – Roberto Pecchinino (addetto Stampa e responsabile GST) - Franco Ballestra (Presidente Comitato soci) coadiuvato da Loredana Maletta e Oriana Ragazzo – Anna Blangetti e Paolo Toti (revisori dei conti).

La serata è stata anche l'occasione per la ‘Cerimonia di investitura’ per l'entrata nel Lions Club Sanremo Host, di un nuovo socio il rag. Roberto Verrando, presentato dalla madrina Milena Balestra. Un altro importante riconoscimento Lion, la più alta Onorificenza del Lions International il “Melvin Jones Fellow” progressivo, è stato assegnato al Presidente Provinciale dei Rangers d'Italia Lorenzo Prette, per la collaborazione offerta in sostegno alle varie iniziative benefiche svolte durante l'anno dal Lions Club Sanremo Host e per la dedizione al servizio umanitario.

La bella serata allietata dalle musiche suonate dal M° Reddy Bobbio, accompagnato dalla tromba di Mario Martini, è proseguita con il taglio della torta e un brindisi al nuovo Presidente del Lions Club Sanremo Host. Tre momenti speciali fuori programma hanno inoltre animato la serata, con grande partecipazione e soddisfazione di tutti i soci e ospiti presenti: una canzone cantata da Irma Lanteri, una composizione musicale suonata al pianoforte da Nicola Lanteri e la canzone “il cielo in una stanza” cantata dal Presidente Frattarola, accompagnato al pianoforte dal M° Reddy Bobbio.

La serata si è ufficialmente conclusa con il tradizionale “tocco di Campana”, eseguito per la prima volta da Domenico Frattarola come nuovo Presidente del Lions Club Sanremo Host.