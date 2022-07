Il Codacons premia la giovane imprenditrice agricola di Lucinasco Giada Calzia

Cinque giovani imprenditrici del settore agricolo sono state premiate dal Codacons con lo speciale riconoscimento “Giovane imprenditore agricolo”, assegnato all’Auditorium di Roma alle donne che, seguendo le orme dei genitori, mandano avanti l’economia reale del paese, non senza sacrificio e fatica. Imprenditrici che, con la loro attività, preservano le tradizioni agricole del paese, e hanno meritato il premio assegnato dal Codacons.

Tra le premiate che hanno ricevuto il riconoscimento a Roma, figura Giada Calzia, classe 1995, giovane imprenditrice di Lucinasco.

“Diamo voce al nostro territorio, lo valorizziamo - spiega Giada - parliamo di entroterra ligure, un luogo sconosciuto ai più dove batte il cuore della nostra regione. Produciamo ciò che ci piace, trasformiamo i frutti di questa terra, li preserviamo. Rispettiamo le tradizioni e impieghiamo pochi ingredienti. Coltiviamo, costruiamo muri, oltrepassiamo i confini, innoviamo per essere sempre più sostenibili. Questo è un progetto, un’idea, un lavoro, una grande passione. È quotidianità, libertà, filosofia, evoluzione e vita. Ci occupiamo prevalentemente di olivicoltura, ma non solo: recuperiamo la frutta di vecchi alberi che popolano i nostri uliveti e la valorizziamo, trasformandola in marmellate e mostarde, portiamo avanti un progetto di ospitalità e in estate diventiamo wine bar dove si possono bere i migliori vini di produttori liguri e mangiare, degustare i nostri prodotti e quelli di altre aziende agricole amiche dell'entroterra ligure. Vogliamo rappresentare l'olivicoltura 4.0, il futuro delle aziende agricole su territorio ligure dove la sostenibilità ambientale, economia e sociale siano il fondamento per un'azienda diversificata che lavori sul territorio e per il territorio”.