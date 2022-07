Taggia: pulizia immediata per la discarica abusiva a Beuzi, Festa "Tolleranza zero e fototrappole"

Appare chiaro che i cassonetti non vengono usati solo dai pochi abitanti di Beuzi ma anche da quelli di Collette Beulle (Sanremo) così come da molti altri incivili che salgono dalla costa. La posizione dei cassonetti, l'assenza di illuminazione e di videosorveglianza hanno incentivato questi comportamenti che si ripetono a cadenza regolare nonostante il servizio di raccolta passi una volta alla settimana.

L'assessore Festa su questo è stato chiaro: "Situazioni come questa non sono in alcun modo tollerabili e intendiamo intervenire. Ci sarà tolleranza zero verso questi comportamenti gravi che danneggiano tutto il nostro territorio. E' nostra intenzione agire da subito collocando delle fototrappole. Se questo deterrente non si rivelerà sufficiente valuteremo altre possibilità, compreso lo spostamento dei cassonetti".