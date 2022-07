Sanremo: maltrattava la madre da tempo, 49enne arrestato e portato in carcere dalla Polizia

Un sanremese di 49 anni è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Sanremo per i continui maltrattamenti nei confronti dell’anziana madre.

Un fatto increscioso che si protraeva da tempo e che vedeva il 49enne già sottoposto al divieto di avvicinamento alla donna e all’obbligo di dimora con permanenza in casa negli orari notturni per precedenti procedimenti penali. L’uomo, secondo gli inquirenti, in più occasioni aveva maltrattato la donna che, in più circostanze, aveva richiesto l’intervento della volante per paura della propria incolumità.

Grazie alle indagini degli agenti era stata applicata la misura del divieto di avvicinamento alla madre e di permanenza notturna in abitazione. Ma, nonostante le misure, il 49enne ha in più occasioni insultato e minacciato la madre ultraottantenne, dalla quale aveva fissato il proprio domicilio.

In una delle ultime circostanze, alterato dall’abuso di sostanze alcoliche, aveva inveito nei confronti dell’anziana, che è stata costretta a rifugiarsi da un vicino di casa per sottrarsi alle violenze del figlio che continuava a minacciarla con un coltello. Ora, dopo l’intervento del Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica, è stato portato in carcere.