Nuova rottura del 'Roya 1' nel dianese: domani i lavori e possibili interruzioni del servizio nel golfo

Proprio mentre a Genova la Regione firmava la richiesta di stato di calamità naturale per la siccità e la crisi idrica, nella nostra provincia e nel dianese in particolare, dobbiamo registrare una nuova rottura della condotta del ‘Roya 1’.

Il guasto si è verificato a Diano Marina, in corrispondenza del supermercato Conad in via Capocaccia 11. Considerata la notevole entità della rottura i lavori inizieranno domani e potrebbero verificarsi cali di pressione o, addirittura, di interruzioni del servizio in tutto il Golfo Dianese a partire dalle 10 e fino al termine dei lavori, previsti entro le 20.30.

Come sempre, al ripristino delle condizioni normali di erogazione, si potranno verificare fenomeni di torbidità dell’acqua, che andranno progressivamente a scomparire e, comunque, non pregiudicheranno la potabilità dell'acqua.