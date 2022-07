Coronavirus: oggi numeri stazionari in regione e provincia, tasso di positività al 25% e ricoveri in aumento

Numeri stazionari quest’oggi nella nostra regione e in provincia di Imperia con i nuovi casi che non si discostano di molto da ieri e con il tasso di positività stazionario. Tendono ancora a salire i ricoveri.

Sono 2.370 i nuovi casi, dei quali 299 in provincia di Imperia, 362 in quella di Savona, 1.356 a Genova e 353 a La Spezia. In regione Liguria sono stati effettuati 9.389 tamponi, dei quali 1.609 molecolari e 7.341 antigenici, per un tasso di positività in lievissimo calo, al 25,24%.

In Asl 1 Imperiese i ricoverati sono 35, due in più di ieri, e nessuno è in terapia intensiva. Su base regionale si contano 294 ricoverati, uno in più di ieri, dei quali 3 (-4) in terapia intensiva.

Oggi nessun decesso mentre continuano a salire pazienti in isolamento domiciliare, che sono 19.864, 320 in più di ieri.

Sotto il bollettino completo