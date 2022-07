All'Ospedale di Sanremo posteggi per le ambulanze occupati, disagi per soccorritori e traffico

Disagi questa mattina all'Ospedale di Sanremo per il personale delle pubbliche assistenze. Ancora una volta gli equipaggi di soccorso si sono trovati i posteggi riservati occupati da mezzi non autorizzati. Una problematica annosa al Borea e ben nota ai soccorritori così come ad ASL 1. Stamani le ambulanze sono rimaste bloccate e si sono incolonnate sulla strada con notevoli disagi anche per il traffico cittadino.