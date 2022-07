Sanremo: riqualificazione di piazza San Sebastiano a Coldirodi, progetto approvato e inserito nel piano degli interventi 2023

Fa un altro passo avanti il progetto per la riqualificazione di piazza San Sebastiano a Coldirodi. La giunta matuziana ha dato l’ok in linea tecnica al lavoro da 400 mila euro (100 mila a carico del Comune) inserito nel Programma Regionale di Rigenerazione Urbana e al suo inserimento nel piano degli interventi per il 2023.

Il Comune di Sanremo, inoltre, ha anche avanzato la proposta di inserimento nel PRRU delle frazioni di Bussana, Poggio, Coldirodi e San Romolo.

Gli altri interventi per i quali è stato approvato il piano economico sono: recupero funzionale ed estetico di piazza della Libertà a Poggio (694 mila euro), recupero area circostante santuario Madonna della Guardia (945 mila euro), recupero funzionale ed estetico piazza Martiri a Poggio (331 mila euro), recupero funzionale ed estetico piazza Nilo Calvini Bussana (530 mila euro), recupero funzionale ed estetico piazza Lombardi Bussana (646 mila euro), recupero funzionale ed estetico passeggiata dell’Arma Bussana Mare (425 mila euro), recupero funzionale prato di San Romolo (522 mila euro).