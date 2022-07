Sanremo: muro crollato da mesi in via Vittorio Veneto a Bussana, quando i lavori? (Foto)

Il muro crollato da tempo in via Vittorio Veneto a Bussana

Da ormai diversi mesi la frazione di Bussana fa i conti con un potenziale pericolo sulla strada che porta in paese. Il muro all’esterno della curva di via Vittorio Veneto è crollato nella fascia sottostante (come già successo diverse volte negli anni) e presenta ora un grande ‘buco’ al quale è stato posto rimedio con due transenne e un cartello. Poi niente più.

Ogni giorno in zona passano i mezzi da e per la frazione di Bussana e non tutti, purtroppo, rispettano i limiti. Situazione che, sommata al muro tranciato, fa della curva di via Vittorio Veneto un tratto fortemente pericoloso.

La domanda è d’obbligo: a quando i lavori? Perché il Comune sta impiegando così tanto tempo per riparare un muro già rattoppato più volte negli ultimi anni? I residenti di Bussana attendono risposte.