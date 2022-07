Sanremo: domani presentato presso la Direzione della Casa Circondariale sarà presentato il progetto ‘Il Foulard del Rispetto’

Domani, alle ore 11.00, presso la Direzione della Casa Circondariale di Sanremo, sarà presentato il progetto ‘Il Foulard del Rispetto’ ideato in collaborazione con Patrizia Sciolla, Presidente Zonta Club Ventimiglia-Bordighera, Barbara Borsotto della Maison Daphné di Sanremo.

“Il progetto nasce - si spiega nel comunicato - con l'intenzione di stimolare le persone detenute a sperimentarsi in un'attività dove hanno impiegato abilità che probabilmente non sapevano di avere e che ha permesso loro di conoscere e di partecipare al processo produttivo di un'azienda che opera nell'ambito dell'artigianato di qualità. Attraverso l'espressione creativa del disegno e della scrittura su temi come Sostenibilità, Rinascita, Consapevolezza del futuro, Libertà e Amore i partecipanti si sono potuti mettere in gioco e gli elaborati realizzati sono stati tradotti da DAPHNE Sanremo in un foulard che è diventato il simbolo del progetto, per condividere i frutti del lavoro con la Comunità esterna.

Quindi non un semplice accessorio ma un prodotto frutto di un percorso importante di ‘responsabilità sociale’ anche attraverso la sfida del lavoro manuale del cucito, spesso considerato prettamente femminile, ma che, metaforicamente, può anche essere visto come una ricucitura degli strappi generati nel rapporto con sé stessi, con gli altri e con l'esterno. Un obiettivo importante, che hanno raggiunto guidati dal funzionario giuridico pedagogico di riferimento della Casa Circondariale di Sanremo, Dr.ssa Rosa Gatto e dalla Dr.ssa Sciolla Presidente Zonta Club Ventimiglia-Bordighera.

L'insegnamento dell'orlatura, passaggio decisivo nella realizzazione del foulard, è stato seguito in modo scrupoloso da Barbara e Monica Borsotto, designer e direttrici della Maison sanremese, azienda di famiglia etica e responsabile, che oltre a preservare un mestiere di tradizione, offre opportunità lavorative per trasmettere i valori dell'artigianato d'eccellenza. Sostenibilità anche nel packaging, la cui carta ecologica è stata prodotta dagli scarti della produzione agro-industriale delle ciliegie, grazie all'esperienza di Design072 che, dal food al lusso, mette in gioco un'esperienza pluriennale nel campo del graphic design".