Nuovo presidente per il Rotary Sanremo Hanbury: a Giotto Guglielmi succede Giovanni Agosta (Foto)

Nella splendida cornice del Ristorante Baja Beniamin, si è celebrato martedì scorso il passaggio ufficiale delle consegne del Rotary Sanremo Hanbury.

Il Dr. Giovanni Agosta è stato insignito Presidente per l’annata 2022-2023, succedendo al Geom. Giotto Guglielmi. Dopo 27 anni di ininterrotta attività, il Dr. Giovanni Agosta vede coronare un sogno per giungere alla guida del prestigioso Club matuziano-ventimigliese, testualmente indicato nel proprio emozionante discorso punto di partenza e non di arrivo.

Una delle mission evidenziate durante la celebrazione del passaggio di consegne sarà il cambiamento, associato all’evoluzione ed al benessere propositivo per l’intera umanità, contemperato da una robusta volontà di servire, fare e divulgare il bene al di sopra degli interessi personali. Il tutto al fine di far crescere il Club nell’ambito del territorio di competenza.

Amicizia, leadership, integrità, valori di servizio saranno i temi dei prossimi incontri rotariani che la squadra del Dr. Agosta dovrà porterà avanti con l’ausilio delle Istituzioni locali e extraterritoriali, di concerto con gli altri Club del territorio limitrofo, avendo come preciso obiettivo quello di creare le condizioni migliori per una azione privata, consacrata dalle medesime Istituzioni.

A sostegno dell’azione e delle direttive impartite dal Presidente, durante la serata di Martedì, il Direttivo del Club Sanremo Hanbury si completa come segue: Paolo Marinelli Vice Presidente, Sergio Maiga Segretario, Andrea Fruttero Tesoriere, Giotto Guglielmi Past President, Massimo Rossano Incoming President.