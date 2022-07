Molti gli impegni delle ultime settimane per dirigenti e soci del Lions Club Arma e Taggia (Foto)

Serate di Charter, passaggi di presidenza ma sopratutto tanti service per il territorio. Molti gli impegni che si sono avvicendati per il Lions Club Arma e Taggia.

Primo di questi, in ordine temporale, il passaggio di consegne dal Past President Stefano Di Luca al Presidente Pro tempore per questo nuovo anno Lionistico il socio Lions Aurelio Negro. Anno ricco di impegni e solidarietà quello passato di Stefano Di Luca, anno di ripresa post Covid (anche se l’impegno Lions non è mai venuto meno) e fine anno segnato purtroppo dagli eventi bellici dell’est, che hanno chiamato i soci Lions ad attivarsi per aiuti solidali, sia proiettati verso il territorio ucraino sia diretti sul nostro territorio per l’accoglienza dei profughi nel nostro Comune.

Le raccolte alimentari, gli acquisti di elettrodomestici ed altri beni di prima necessità si spera abbiano potuto apportatore un concreto aiuto verso queste popolazioni segnate da una guerra tanto cruenta quanto anacronistica.

Il passaggio di consegne ad Aurelio Negro vuole anche essere un segnale di ripresa come detto dal COVID, infatti la precedente Presidenza di Aurelio era stata fortemente intaccata dai lockdown con forte riduzione dei programmati service in presenza, l’anno che verrà darà l’opportunità al neo presidente di poter attuare quanto interrotto.

Il passaggio di consegne da Stefano ad Aurelio è avvenuto in una delle molteplici eccellenze del nostro territorio, Villa Nobel in Sanremo anche alla presenza del socio nonché Sindaco di Taggia Mario Conio e del Presidente di Zona Mimma Espugnato. Ad avvenuto passaggio di Presidenza il Club di Arma e Taggia ha dato seguito ai Service programmati, con il primo step della Raccolta Alimentare, ospiti presso il Conad di Arma di Taggia (Centro Commerciale La Riviera Shopping) nella giornata di sabato 25 giugno.

La raccolta alimentare ha confermato le raccolte precedenti, con quantità sempre eccellenti, segno di consapevolezza della clientela del Conad sulle necessità delle famiglie bisognose del territorio, tale è la destinazione della raccolta. I soci Lions organizzati in fasce orarie si sono alternati nella raccolta dispensando sacchetti da riempire e sorrisi per tutti.

Ultimo ma non ultimo Service si è svolto domenica scorsa nell’alta Valle Argentina a Molini di Triora si sono organizzati gli screening per il diabete: i Soci Maurizio Raffa, Aurelio Negro, Giuliano Gandelli e Mino Casagrande generosamente affiancati e sostenuti dai Militi della Croce Verde di Arma di Taggia hanno effettuato oltre 40 test di valutazione della glicemia, valutazione basica per comprendere eventuali rischi derivanti dal Diabete.

La prevenzione del Diabete è ormai da anni un importante service dei Club Lions, particolarmente sentito dal Club di Arma e Taggia che cerca anche con “incursioni” in vallata di coprire il più vasto territorio possibile. Come detto la collaborazione della Croce Verde di Arma di Taggia risulta essere determinante, la professionalità di questi ragazzi è un vanto che non si deve sottovalutare.