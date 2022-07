Sanremo: rumori notturni all'interno di Villa Peppina, una residente "Da anni lotto ma senza successo"

Una nostra lettrice di Sanremo, Paola Civardi, ci ha scritto per intervenire dopo la mail del ventimigliese che lamentava di non poter dormire vista la frequentazione oltre l'orario del campo da basket di via Lamboglia:

“Si rassegni! Io a Sanremo confino con il giardino comunale di Villa Peppina in corso Inglesi che chiude alle 20 e da anni bande di giovani scavalcando i cancelli fanno baldoria con musica ad alto volume, alcool e non solo fino alle 3 del mattino. Ho chiamato il 112 non so quante volte nel corso degli anni. Qualche volta sono venuti gli agenti e li hanno fatti uscire ma spesso non vengono perché impegnati in servizi più urgenti. Passano gli anni cambiano i ragazzi che lo frequentano ma per noi il disagio rimane e la rabbia per non poter dormire è tanta”.