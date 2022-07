Sanremo: i ringraziamenti di un lettore agli operatori sanitari dell'ospedale Borea

"Desidero ringraziare per le amorevoli cure prestate alla mia mamma Maria Anna Aicardi, prima al pronto soccorso, in particolare la dottoressa Stea e l’infermiera Giovanna. Desidero altrettanto ringraziare tutto il reparto di Medicina Due, in particolare la dottoressa Panìco e l’infermiera Laura L. Ringrazio anche, e purtroppo non ne conosco i nomi, tutto il personale infermieristico e Oss, grazie di cuore a tutti.



Paolo Moraldo".