Tennis: al via lunedì il torneo “ITF 700 Masters” sui campi di Ospedaletti e Sanremo

Lunedì 11 luglio prenderà il via il torneo internazionale di tennis “ITF 700 Masters” sui campi in terra rossa dei circoli tennis di Ospedaletti e Sanremo. Si tratta del livello più alto di un circuito di tornei per giocatori veterani, dalla categoria over 30 alla categoria over 90 con intervallo di 5 anni ogni categoria, con 27.500 tennisti registrati e 502 tornei in tutto il mondo. Sono solo 4 le tappe di questo livello presenti in Italia. Alla chiusura delle iscrizioni appaiono rappresentate 26 nazionalità: Italia, Turchia, Australia, Germania, Francia, Svizzera, Spagna, Svezia, Canada, Nuova Zelanda, Austria, Stati Uniti, Messico, Costa Rica, Brasile, Ucraina, Portogallo, Canada, Olanda, Repubblica Ceca, Gran Bretagna, Polonia, Cile, India, Marocco, Sudafrica.

Il circolo tennis di Ospedaletti sta vivendo la sua stagione migliore dall’anno della sua fondazione nel 1962. Uno degli artefici della rinascita del circolo è proprio uno dei fondatori, il sig. Renzo Cimiotti, anno di nascita 1936, che mostrerà a tutti il suo spirito indomito tornando in campo in occasione di questo storico torneo per sfidare giocatori fino a 6 anni più giovani di lui ed ai vertici della classifica mondiale over 80.

Il rilancio del circolo poggia le sue basi su un ambizioso piano di investimenti. Al primo posto il rifacimento del campo in superficie sintetica di ultima generazione che ha portato ad allenarsi ad Ospedaletti campioni del calibro di Fabio Fognini, Ludmilla Samsonova, Gianluca Mager, Thomas Fabbiano, Andrea Arnaboldi, Lisa Pigato, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli. Ugualmente importante l’impianto di illuminazione dei campi, realizzato con tecnologia a led, atto a soddisfare i requisiti richiesti al massimo livello delle competizioni.

Fiore all’occhiello del circolo, la scuola tennis, seguita dal maestro Adriano Parodi, affiancato dal preparatore atletico Pietro Negri che può avvantaggiarsi della presenza dello staff di Coppa Davis guidato da Matteo Civarolo, composto dai maestri della Federazione Italiana Tennis Massimiliano Conti, Fabio Orengo, Marco Bisato, Valentine Confalonieri, Matteo Tosi e come preparatori atletici Diego Silva, Marco Banaudi e Filippo Ferraris. Proprio la Federazione Italiana Tennis ha individuato nel Circolo Tennis di Ospedaletti il centro ideale per effettuare i raduni tecnici per tutte le scuole tennis della Provincia di Imperia.

Sul piano più propriamente amatoriale, dal 13 agosto è in programma un torneo serale di doppio misto “giallo” ossia con il sorteggio delle coppie che coinvolgerà non solo i giocatori del circolo ma tutti i turisti, villeggianti e semplici appassionati che vorranno cimentarsi anche solo per una volta su uno dei campi più panoramici d’Italia.