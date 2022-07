Sanremese, comincia il valzer delle punte: ufficializzato Sebastiano Aperi. Rimpiazza Diego Vita?

Valzer delle punte in casa Sanremese. E' arrivata l'ufficialità: Sebastiano Aperi sarà biancoazzurro nella prossima stagione. Il forte attaccante ex Vado potrebbe rilevare Diego Vita, svincolato e vicino al Forlì, al centro del reparto offensivo.

Dopo le tante riconferme di questi giorni, è il primo acquisto dell' era Panuccio-Giannini: decisamente un 'colpo da 90' che andrà a formare un valoroso tridente, con Gagliardi e Scalzi, nel 4-3-3 prediletto dall'allenatore.

Ecco il comunicato ufficiale della società matuziana:

La Sanremese Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni

sportive per la prossima stagione 2022/23 dell’attaccante Sebastiano

Aperi.



Nato a Catania il 2 dicembre 1992, alto 1.77 per 72 kg, Aperi è un

attaccante esterno molto duttile: può giocare sia a destra che a

sinistra e nella sua carriera è stato utilizzato anche come prima punta

o come trequartista. Quest’anno ha giocato nel Vado ed è reduce dalla

sua migliore stagione: ha messo a segno 16 reti in 33 presenze.



Cresciuto nel Trecastagni, ha vestito anche le maglie di Palazzolo,

Martina, Padova, Nardò, Altovicentino, Gozzano, Cuneo, Trento, Sandonà,

Union Feltre e Troina. “Sono molto contento di venire a Sanremo – dichiara Aperi – è una grande piazza e la dirigenza sta facendo le cose in grande. A Vado quest’anno

si è creato qualcosa di magico con il gruppo e sono riuscito a rendere

al meglio. Ringrazio per questo ancora i miei ex compagni. Il capitano

Loreto Lo Bosco mi ha parlato benissimo di Sanremo, non vedo l’ora di

iniziare questa nuova avventura. Mi metto a disposizione del mister,

posso giocare su tutto il fronte d’attacco, anche se naturalmente

preferisco stare il più possibile vicino alla porta. Nel calcio non è

mai facile ripetersi, ma ce la metterò tutta per ripagare la fiducia

della società e per conquistare i tifosi. Speriamo di toglierci tante

soddisfazioni insieme a loro“.