Pallamano: i ‘Corsari’ di Ventimiglia ai Campionati italiani di Beach Handball

Grandi protagonisti in Nazionale D'Attis e Benini che a Praga cercheranno di staccare il pass per i Campionati d'Europa del prossimo anno. La stagione del Beach Handball è in pieno svolgimento. Questo fine settimana a Riccione si svolgeranno i Campionati Italiani con i Corsari di Ventimiglia, assoluti protagonisti con due squadre iscritte.

I frontalieri sono stati inseriti rispettivamente nel girone B e nel girone C ed incontreranno le migliori squadre italiane del momento. "Sarà una delle mie ultime apparizioni con i colori della Pallamano Ventimiglia - ha detto Pipppo Malatino – e i nostri Corsari avranno come obbiettivo quello di fare una bella figura nella manifestazione, dove dobbiamo fare a meno dei nostri migliori giocatori, D'Attis e Benini, impegnati in Nazionale. Cercheremo di fare del nostro meglio e faremo in modo che i nostri giovani, facciano una esperienza importante per il loro futuro. Il mio cuore resterà sempre ventimigliese e questi colori saranno per sempre impressi nella mia anima”.

D'Attis e Benini sono ormai in ritiro da qualche settimana con gli azzurri di Maione e Onelli, sotto la guida del direttore Tecnico Vincenzo Malatino. “I nostri ragazzi – termina Malatino - cercheranno di staccare il pass per i prossimi Campionati d'Europa. Nel girone sono stati inseriti con le compagini della Francia, Ucraina, Ungheria, Svizzera ed Olanda. L'impegno è importante e difficile, ma regna l'ottimismo nel clan azzurro. Un nostro sincero ed affettuoso in bocca al lupo ed a tutto lo staff”.