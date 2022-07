Imperia calcio, via al Lupo-ter: definito lo staff ma, a sorpresa, senza lo storico vice Matteo Fiani. Sul mercato, tentazione Varela

Pioggia di ufficialità dall’Imperia che ha annunciato lo staff tecnico per la stagione 2022-23, oltre ad alcuni giocatori che comporranno la rosa. Nulla di sorprendente, dato che quello di Alessandro Lupo era il nome sviscerato più volte nelle ultime settimane.

Accanto a lui ci saranno Lazzaro Cernicchiaro (vice), Roberto Santoro (preparatore atletico) e Gianni Minori (allenatore dei portiere); fuori dunque Matteo Fiani, spalla storica dell’allenatore, che era stato tra i fautori delle positive stagioni di Lupo all’Imperia e all’Albenga. Molto apprezzato dalla piazza, la sua esclusione potrebbe suscitare qualche ‘mugugno’ tra i tifosi.

Nelle foto di rito, non compare il direttore generale Alfredo Bencardino: i rumors lo vorrebbero fermo, almeno per questa annata, per dedicarsi agli impegni familiari. Era stato l’unico dirigente a presentarsi ai microfoni dei giornalisti alla fine dell’ultimo fallimentare campionato. “Stagione da vergognarsi” aveva detto Bencardino esprimendo il suo dispiacere personale e verso i tifosi. Al momento, comunque, non sono arrivate ufficialità in merito alla sua posizione.

Nel video di presentazione, comparso sulle pagine social dell’Imperia Calcio, il ds Pino Fava - tradito inizialmente dall’emozione ha 'storpiato’ il nome del collaboratore di Lupo -, è stato diretto sulla questione Cassata, ufficializzato dal Chieri nelle scorse ore:” Abbiamo tentato in tutti i modi di trattenerlo ma, nel mondo del calcio, la riconoscenza non è all’ ordine del giorno.”

Si toglie qualche sassolino dalla scarpa nei confronti dell’attaccante classe 2002 che, nella scorsa stagione, aveva avuto un trampolino di lancio firmando ben 11 reti. Cassata (che ha ancora due stagioni da ‘under’ tra i Dilettanti) ha preferito l’ambizioso progetto del presidente Stefano Sorrentino (ex portiere con 363 presenze in Serie A) che mira alla Lega Pro in pochi anni, anziché l’Eccellenza in maglia neroazzurra.

Sul punto, il presidente Gramondo ha sottolineato:” Stiamo preparando i documenti per la domanda di ripescaggio, da presentare entro venerdì. Stiamo allestendo una squadra competitiva per l’Eccellenza ma la adegueremo dovesse arrivare la D.” A proposito di rose e mercato, sono attese alcune ufficialità nei prossimi giorni e, nel frattempo, c’è stato più di un contatto con l’argentino dell’Albenga Juan Gargiulo ma la sensazione è che possa rimanere in bianconero. In attacco, oltre al confermato Pietro Minasso, la dirigenza sta valutando un altro ‘albiceleste’ : Ignacio Varela, classe 1991 che ha disputato le ultime tre stagioni in D segnando 11 gol.